Соболенко на всех «Шлемах» сезона проиграла с 1:0 по сетам. Всего у нее 8 таких поражений в 2022-м

Теги US Open Уимблдон Ролан Гаррос WTA Камила Джорджи Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Шестая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале US Open проиграла №1 Иге Швентек – 6:3, 1:6, 4:6.

Соболенко провела третий «Большой шлем» в этом сезоне (на «Уимблдон» ее не допустили) и на всех трех проиграла после того, как взяла первый сет. На Australian Open Кайе Канепи – 7:5, 2:6, 6:7. А на «Ролан Гаррос»Камиле Джорджи (6:4, 1:6, 0:6).

В целом она восьмой раз в сезоне проиграла, ведя 1:0 по партиям (больше всех в туре).

Матч со Швентек стал для Соболенко 23-м трехсетовым в этом сезоне – она лидер тура по этому показателю. При этом белоруска потерпела 11-е поражение.

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