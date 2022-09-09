Швентек второй раз в сезоне вышла в финал «Большого шлема», одержав девятую подряд победу над топ-10

Первая ракетка мира Ига Швентек в полуфинале US Open обыграла Арину Соболенко – 3:6, 6:1, 6:4. В третьем сете полька уступала 2:4, но после этого проиграла только четыре очка в следующих четырех геймах.
Швентек провела 63-й матч в сезоне и одержала 56-ю победу. Она четвертый раз в этом сезоне обыграла Соболенко и выиграла девятый подряд матч у соперниц из топ-10.
Полька впервые вышла в финал «Большого шлема» не на «Ролан Гаррос» (брала там титулы в 2020-м и 2022-м).
Всего для нее это будет 11-й финал в карьере и седьмой в сезоне. Она выиграла все финалы уровня WTA, кроме самого первого в 2019-м. Причем в выигранных решающих матчах Швентек не отдала ни сета.
Соперницей первой ракетки мира станет Онс Жабер. Счет личных встреч – 2:2.
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