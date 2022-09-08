Швентек о матче с Соболенко, которой не проиграла ни сета в 2022-м: «В Дохе против нее я впервые осознала, что могу стабильно играть с топ-10»

Ига Швентек прокомментировала историю личных встреч с Ариной Соболенко, с которой она сыграет в полуфинале US Open. Полька ведет 3:1, все три победы она одержала в этом сезоне.

«Думаю, каждый из этих матчей был совершенно разным. Мы играли с ней в Дохе, Штутгарте, Риме. В каждом из них у меня был совершенно разный уровень уверенности. Так что тяжело сравнивать.

В Дохе против нее я впервые осознала, что могу стабильно играть с топ-10. Арина играла очень хорошо. И этот матч действительно подарил мне надежду и мотивацию на будущее.

В Штутгарте я продолжала делать то, что делала на последних нескольких турнирах. Я была рада, что играю уверенно.

Здесь «Большой шлем», и мы впервые сыграем друг с другом на этом уровне. Не знаю, как сложится. Конечно, я буду работать, чтобы сыграть так же сосредоточенно и уверенно. Мы знаем друг друга, так что все будет как обычно.

Извините за слишком длинный ответ (смех). Меня учат останавливаться, но... О чем я говорила?

Так что да, посмотрим (показывает большой палец)».

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