Швентек о реакции игроков на ее серию побед: «Рада, что никто не показывал зависть. Я бы тоже завидовала»

Первая ракетка мира прокомментировала, что на выиграла три матча подряд впервые после серии из 37 побед.

– Если честно, я даже не заостряла на этом внимание, потому что все равно помню, каково проигрывать. В прошлом году в Мадриде я разговаривала с Дарьей [Абрамович, психологом]. Я такая: «Хочу дойти до четвертьфинала на этих тысячниках». После Цинциннати я поняла, что проигрывать в третьем круге – это не конец света. Нет такого, что весь мир перевернулся и теперь я всегда буду выходить в четвертьфинал, финал или выигрывать турниры.

Я старалась напомнить себе, что это нормально и невозможно всегда играть на одном уровне. Да, здесь я просто шла от матча к матчу. Возможно, из-за поражений у меня были не слишком высокие ожидания, так что это хорошо.

Не то чтобы я потеряла уверенность в себе или типа того. Я все еще знаю, что на этих турнирах может случиться что угодно.

– Когда серия закончилась, как отреагировали ваши коллеги-игроки? Отдали должное?

– Во время этих турниров меня многие поздравляли. Я замечала, что меня высоко оценивают за такую стабильность и за то, что я столько работаю. Но, если честно, не знаю, как они относятся и что чувствуют по этому поводу. Я получила положительный отклик даже от , когда она выиграла и прервала эту серию.

Так что я очень рада, что меня поддерживают, но уверена, что некоторые немного завидуют (улыбается). Мы все работаем, чтобы побеждать, хотя нужно концентрироваться на процессе. Хотеть победить – это нормально.

Рада, что никто не показывал зависть. Я бы тоже завидовала. Здорово, что именно я побеждала на протяжении этого времени.

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