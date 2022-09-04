Швентек о реакции игроков на ее серию побед: «Рада, что никто не показывал зависть. Я бы тоже завидовала»

Теги US Open WTA Ализе Корне Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала, что на US Open выиграла три матча подряд впервые после серии из 37 побед.

– Если честно, я даже не заостряла на этом внимание, потому что все равно помню, каково проигрывать. В прошлом году в Мадриде я разговаривала с Дарьей [Абрамович, психологом]. Я такая: «Хочу дойти до четвертьфинала на этих тысячниках». После Цинциннати я поняла, что проигрывать в третьем круге – это не конец света. Нет такого, что весь мир перевернулся и теперь я всегда буду выходить в четвертьфинал, финал или выигрывать турниры.

Я старалась напомнить себе, что это нормально и невозможно всегда играть на одном уровне. Да, здесь я просто шла от матча к матчу. Возможно, из-за поражений у меня были не слишком высокие ожидания, так что это хорошо.

Не то чтобы я потеряла уверенность в себе или типа того. Я все еще знаю, что на этих турнирах может случиться что угодно.

– Когда серия закончилась, как отреагировали ваши коллеги-игроки? Отдали должное?

– Во время этих турниров меня многие поздравляли. Я замечала, что меня высоко оценивают за такую стабильность и за то, что я столько работаю. Но, если честно, не знаю, как они относятся и что чувствуют по этому поводу. Я получила положительный отклик даже от Ализе Корне, когда она выиграла и прервала эту серию.

Так что я очень рада, что меня поддерживают, но уверена, что некоторые немного завидуют (улыбается). Мы все работаем, чтобы побеждать, хотя нужно концентрироваться на процессе. Хотеть победить – это нормально.

Рада, что никто не показывал зависть. Я бы тоже завидовала. Здорово, что именно я побеждала на протяжении этого времени.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные