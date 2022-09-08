Швентек – первая теннисистка с 2017-го, вышедшая в полуфинал на трех «Шлемах» в сезоне

Теги Винус Уильямс US Open Уимблдон Ролан Гаррос Джессика Пегула Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек в четвертьфинале US Open обыграла №8 Джессику Пегулу – 6:3, 7:6. Для польки это 55-я победа в сезоне. Проиграла она всего семь матчей.

Швентек вышла в полуфинал на третьем турнире «Большого шлема» в 2022-м. Не дошла до 1/2 она только на «Уимблдоне».

Последний раз теннисистка выходила в три полуфинала «Шлемов» в сезоне в 2017-м. Это была Винус Уильямс.

Всего это четвертый полуфинал ТБШ в карьере Швентек (кроме трех в этом году был «Ролан Гаррос»-2020, где она взяла первый титул).

Дальше она сыграет с Ариной Соболенко, которую трижды победила в этом сезоне, только в одном сете отдав больше двух геймов.

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