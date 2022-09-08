Швентек о выходе в полуфинал US Open: «Не ожидала, что смогу так хорошо играть»

Ига Швентек поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал US Open. В Торонто и Цинциннати первая ракетка мира проиграла уже в 1/8.

– Логически глядя на предыдущие турниры, я не знала, смогу ли играть стабильно и выиграть столько матчей подряд.

Да, я чувствую, что играю все лучше и лучше с каждой неделей американской серии. Но это все равно удивительно, потому что после поражений в Торонто и Цинциннати я просто не ожидала, что смогу так хорошо играть.

На самом деле это дало мне очень много, потому что я снова почувствовала себя аутсайдером. Возможно, не полностью, но хотя бы не было ожиданий, что я сейчас выйду и всех обыграю.

– Что особенно изменилось в вашей игре?

– Думаю, я стала более терпеливо относиться к ошибкам, которые здесь происходят из-за моей хватки. Это терпение иногда давало мне больше спокойствия. Несмотря на ошибки, я просто ждала своих шансов, как это было в матче с Нимайер.

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