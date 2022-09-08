Алькарас стал самым молодым полуфиналистом «Большого шлема» после Надаля в 2005-м

Четвертая ракетка мира в четвертьфинале обыграл №13 – 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3. Матч продолжался 5 часов 15 минут.

Во втором сете испанец не реализовал пять сетболов, а в третьем – не подал на партию. В четвертом он отыграл матчбол на приеме при счете 4:5, а в пятом – брейк.

Алькарас выиграл второй пятисетовый матч подряд и седьмой из восьми – в карьере. В целом для него это 49-я победа в 58 матчах в этом сезоне. Он лидер тура по этому показателю.

19-летний испанец стал самым молодым полуфиналистом «Большого шлема» с тех пор, как в 2005-м выиграл . На US Open он самый молодой полуфиналист с 1990-го, когда титул взял Пит Сампрас.

Алькарас, продолжающий борьбу за первую строчку рейтинга, теперь встретится с , которому в прошлом году проиграл в Барселоне.

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