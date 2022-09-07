Тиафу о выходе в полуфинал US Open: «Это дичь, это безумие»

26-я ракетка мира прокомментировал выход в полуфинал . Американец обыграл – 7:6, 7:6, 6:4.

«Это дичь, это безумие. В предыдущем матче была одна из самых больших побед в моей жизни (он обыграл – Sports.ru), теперь вернулся и одержал еще одну большую победу. Андрей – обалденный игрок.

Подтвердить победу над Надалем – это признак роста. Было трудно перестроиться, но я это сделал, и вот я в полуфинале.

Меня так поддерживали, что я хотел показать свой максимум. На этом корте я всегда стараюсь показывать классный теннис – и сейчас показываю. Сейчас будем наслаждаться. И впереди еще два матча, ребят. Еще два», – сказал Тиафу в интервью на корте.

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