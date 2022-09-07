Тиафу впервые вышел в 1/2 финала ТБШ и дебютирует в топ-20

26-я ракетка мира в четвертьфинале обыграл №11 – 7:6, 7:6, 6:4.

В первом сете американец отыграл сетбол. Во втором он не проиграл ни одного очка на первой подаче, а тай-брейк взял со счетом 7-0.

Тиафу, в предыдущем матче обыгравший , впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

За счет этого результата он дебютирует в топ-20 рейтинга.

В полуфинале Тиафу встретится с или .

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