Рууд второй раз вышел в полуфинал «Шлема» и дебютирует в топ-3. Медведев закончит US Open четвертой ракеткой мира

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд в четвертьфинале US Open обыграл №14 Маттео Берреттини – 6:1, 6:4, 7:6.

Норвежец второй раз в сезоне и карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» он дошел до финала.

US Open стал пятым турниром уровня ATP на харде, на котором 23-летний Рууд вышел в полуфинал за последние два года. До этого за всю карьеру у него не было полуфиналов на харде.

За счет этого результата он гарантировал себе дебют в топ-3. Прошлогодний чемпион и нынешний лидер рейтинга Даниил Медведев закончит US Open четвертой ракеткой мира.

Норвежец – один из трех игроков, которые могут закончить US Open первой ракеткой мира. За место в финале он поборется с Кареном Хачановым или Ником Кириосом.

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