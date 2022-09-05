Касаткина о Федерации тенниса России: «Ей нужно омолодиться. Везде должна быть сменяемость власти»

Первая ракетка России Дарья Касаткина оценила работу Федерации тенниса России и ее вклад в ее успехи.

– Не скажу, что федерация сыграла большую роль. Большую роль сыграла моя семья и люди, которые меня поддерживали.

– А что именно федерация сделала для тебя как для теннисистки?

– До момента, когда я начала зарабатывать деньги в 18 лет, оплатили поездки на несколько турниров. И я выиграла Чемпионат Европы до 16 лет, мне платили какую-то стипендию.

Я не скажу, чтобы помощи вообще не было. Но этого было далеко недостаточно, чтобы я и мои родители чувствовали, что все окей, есть запас. Такого даже близко не было.

– Примерно разница во вкладе федерации и твоей семьи?

– 15 на... Нет, даже 10 на 90.

– Что нужно изменить в теннисной федерации, чтобы растить больше звезд?

– Федерации нужно омолодиться. Везде должна быть сменяемость власти (усмехается). Какие-то новые живые идеи.

Даже если человек когда-то хорошо выполнял свою работу и болел теннисом, когда ты оооочень долго находишься у руля, у тебя тупо замыливается глаз. И времена меняются, это нельзя отрицать. Поэтому нужна свежая кровь, которая увидит какие-то нюансы и недостатки.

Должны быть люди, которые понимают теннис. Я не могу сказать, что все руководящие люди в нашей федерации понимают в теннисе. Некоторые мне открыто об этом говорили. И я думаю: классно, приехали.

– Какое у тебя отношение к Тарпищеву?

– (Задумалась). Не скажу, что я все, что он говорит, воспринимаю всерьез. Особенно сейчас, – сказала Касаткина в интервью Ксении Собчак.

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