Касаткина об общении с украинками: «Очень грустно, что мы теперь обсуждаем не шопинг, а где у кого родители и все ли с ними хорошо»

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала, как общается с коллегами из Украины после 24 февраля.

«Я в контакте с девчонками из Украины, с которыми и раньше хорошо общалась. Просто не могла не интересоваться, как у них дела.

Очень грустно, что мы больше не обсуждаем, кто как сходил на шопинг, а обсуждаем, где у кого родители и все ли с ними хорошо. Я бы очень хотела вернуть то время, когда кто-то завидовал кому-то, что на сумку подороже купила. А не обсуждаем то, что обсуждаем сейчас».

О том, что испытала 24 февраля

«Я не думала, что все зайдет так далеко. А через пару дней поняла, что все зашло слишком далеко. И было страшно – и это при том, что я из России. Хотя в России ничего не происходило.

Не знаю, что было на душе у людей из Украины, потому что весь этот ###### происходил у них на глазах с их близкими людьми.

Не знаю, мне кажется, это один из худших дней за последние много-много лет».

О том, что многие спортсмены не высказываются о происходящем

«У каждого есть право высказываться или не высказываться. У меня оно было, и я захотела это сделать. Чувствовала, что мне нужно это сделать.

Я не буду осуждать тех, кто боятся или не хотят. У каждого есть право говорить или не говорить».

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