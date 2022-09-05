Хачанов о матче с Кириосом: «Он сам сказал, что себя не узнает из-за того, каким профессиональным стал»

31-я ракетка мира высказался о прогрессе , с которым сыграет в 1/4 финала .

«Ник сам сказал, что себя не узнает из-за того, каким профессиональным стал.

показал ему, на каком он может быть уровне и на что он способен, если делает то, что сейчас. Конечно, все знают, как он может подавать.

Думаю, для меня ничего не изменится: нужно сосредоточиться на подаче, держать свои геймы. В ходе розыгрышей у нас равные шансы. Вопрос всегда в начале розыгрыша – в подаче и приеме».

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