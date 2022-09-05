Хачанов о выходе в 1/4 US Open: «Во время «Уимблдона» мы смогли отдохнуть и потренироваться – и вот результат»

Четвертьфиналист US Open Карен Хачанов, в 1/8 обыгравший чемпиона канадского «Мастерса» Пабло Каррено-Бусту 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3, прокомментировал этот результат.

– Мне было важно хорошо выступить на US Open. Я чувствовал, что со второй половины грунтового сезона играю хорошо, более стабильно. Результаты у меня стали лучше: четверть-, полуфиналы. Поэтому я хотел еще прибавить и показать еще больше.

В июле во время «Уимблдона» мы смогли отдохнуть и потренироваться, и в каком-то смысле вот результат. Даже на «Мастерсах», где я выступил посредственно, я чувствовал, что играю хорошо. Просто нужно было продолжать играть в свою игру и находить способы выигрывать матчи. Теперь я сам себе показал, что все возможно.

Сейчас у меня хороший настрой, хорошая форма. Я очень рад впервые выйти в Нью-Йорке в четвертьфинал.

– Людмила Самсонова говорила, что во время «Уимблдона» наняла тренера-психолога. А вы сделали какие-то изменения?

– Ничего драматичного. Просто у меня было целых 12 дней отдыха с семьей, женой и сыном. Мы съездили в отпуск. Потом почти три недели я тренировался – почти как в межсезонье.

Потом я сыграл в Гамбурге, потому что не хотел еще удлинять перерыв в выступлениях, а после него сразу полетел в США, – сказал россиянин.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с финалистом «Уимблдона» Ником Кириосом, обыгравшим действующего чемпиона Даниила Медведева.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе