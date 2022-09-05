Кириос после победы над Медведевым: «Понравилось?»

Австралиец Ник Кириос прокомментировал победу над в четвертом круге (7:6, 3:6, 6:3, 6:2). Он дал интервью на корте Патрику Макинрою.

– Понравилось?

– Понравилось? Мне понравилось. Думаю, всем понравилось. Вам понравилось? Ник хочет знать.

(Стадион одобрительно гудит).

– Перед матчем ты мне сказал, что устроишь шоу. Ты думал, что устроишь настолько хорошее шоу?

– Я до сих пор поверить не могу, как там затупил. Честно, думал, что так можно. Это теперь везде разлетится, буду выглядеть как идиот.

Но это был потрясающий матч. Даниил – действующий чемпион, на нем огромное давление. Но я очень хорошо сыграл, вообще последние месяцы играю великолепно.

– Мы всегда знали про твой талант, и ты сам знал. Но когда ты понял, что хочешь стабильно быть на высоком уровне? После ты выиграл больше всех матчей в туре.

– Я до сих пор пытаюсь понять. Каждый день стараюсь работать, прогрессировать с каждой тренировкой. Раньше я бы каждый вечер куда-нибудь ходил, а сейчас ложусь спать.

У меня отличная девушка, она мне помогает. И команда. Я не хочу их подводить. Мы уже четыре месяца в дороге, все оставили дома семьи. Это последняя остановка перед возвращением в Австралию, и я хочу показать максимум.

Надеюсь, смогу дойти до конца.

– Судя по сегодняшнему матчу, ты можешь дойти до самого конца.

– Это точно. Но я не заглядываю дальше одного матча. Конечно, придал мне уверенности. И проиграть финал было очень больно.

[Карен] Хачанов – отличный игрок, у нас с ним были сложные битвы. И я об этом пока даже не думаю, у меня завтра пара с красавчиком .

Кириос нашел самый глупый способ проиграть очко. Сейчас покажем и объясним

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