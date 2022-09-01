Кириос о том, как изменился в этом году: «Я уже сам себя не узнаю. Я теперь такой профессиональный»

Австралиец Ник Кириос ответил, доволен ли своими выступлениями в последние месяцы.

«Я просто много играл в теннис. Это раз. Этот год во многом был потрясающим. Что касается тенниса, то я хотел практически переродиться, вернуться в топ, где, как я знаю, мое место.

Финал «Уимблдона» психологически стал для меня переломным моментом. Если бы я выиграл тот матч, не знаю, как это повлияло бы на мою мотивацию. Мне было очень тяжело переварить поражение, подойдя так близко.

Я выиграл в Вашингтоне, выиграл столько матчей. Я думал, что после «Уимблдона» давление спадет. «Он финалист «Уимблдона», ему почти удалось». Лично я не думал, что буду так на себя давить. Каждый день я хожу в зал, слежу за питанием, стараюсь высыпаться. На каждую тренировку я стараюсь приходить с правильным настроем.

Я уже сам себя не узнаю. Стараюсь найти баланс между столькими вещами. Это тоже тяжело. Пресса, болельщики сходят с ума, куда бы я ни поехал. Я стараюсь найти баланс между личной жизнью и теннисом. Это уже немало.

Я теперь такой профессиональный. Не думал, что финал так на меня повлияет. Я думал, что все будет наоборот, я слегка расслаблюсь и успокоюсь.

Да, чувствуется напряжение».

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