Рууд о том, как не отвлекался на поведение Муте: «Он даже отжимался по ходу матча. Он веселый игрок и смешной парень»

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Седьмая ракетка Каспер Рууд ответил, как ему удавалось не отвлекаться на поведения Корентена Муте в 1/8 финала US Open.

«Да, в матче был элемент шоу. Сегодня довольно влажно, поэтому, если честно, иногда было трудно оставаться спокойным.

Но я знаю, что в таких условиях нужно сосредоточиться на себе и не терять голову. Я сильно потею, поэтому много энергии уходит на то, чтобы руки всегда были сухими. Так что я не слишком задумывался о происходящем вокруг. Просто старался сохранять настрой.

За Корентеном интересно наблюдать, он умеет делать невероятные трикшоты и даже отжимался по ходу матча. Он веселый игрок и смешной парень. В конце концов, получился интересный матч».

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