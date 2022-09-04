«Если тебе так нужен гейм – забирай!» Муте – Рууду, обсуждавшему с судьей его поведение

Француз Корентен Муте был оштрафован на очко в четвертом круге против .

Когда счет стал 6:1, 5:2 в пользу норвежца, Муте выбил мяч с корта и получил второе предупреждение – а с ним и автоматический штраф.

В переходе между геймами Рууд обсуждал поведение француза с судьей. Муте вмешался в разговор: «Отдай ему гейм! Отдай ему гейм! Если тебе так нужен гейм – забирай! Если просишь гейм – забирай. (Судье) Отдай ему».

Штраф на гейм дается за третье предупреждение.

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