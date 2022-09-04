Рууд второй раз в сезоне и карьере вышел в 1/4 финала ТБШ. Он продолжает борьбу за первую строчку рейтинга

Теги US Open ATP Каспер Рууд Маттео Берреттини Корентен Муте Теннис

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд в четвертом круге US Open обыграл лаки-лузера Корентена Муте – 6:1, 6:2, 6:7, 6:2.

Рууд второй раз в сезоне и карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» он дошел до финала.

US Open стал девятым турниром уровня ATP на харде, на котором 23-летний Рууд вышел в четвертьфинал за последние два года. До этого у него за всю карьеру был один четвертьфинал на харде.

Норвежец – один из четырех игроков, которые могут закончить US Open первой ракеткой мира. За место в полуфинале он поборется с Маттео Берреттини.

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