Рууд о том, что в матче с Муте обвел сетку с приема: «Возможно, у меня так больше никогда не получится»

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Каспер Рууд прокомментировал то, что они с Корентеном Муте трижды забивали мимо сетки в четвертом круге US Open.

Рууду это удалось дважды – один раз в розыгрыше, а один раз с бэкхенда с приема.

«Я не тот, кому стоит рассказывать о трикшотах, у меня они редко проскакивают. Я не самый броский игрок.

Здорово, когда получается пробить мимо сетки. Это случается не каждый день.

Мне кажется, что прием мимо сетки был более впечатляющим, чем форхенд. Хотя форхенд и случился в довольно важный момент, когда я сделал первый брейк.

Мне понравились оба удара, но принять мимо сетки непросто. Возможно, у меня так больше никогда не получится, так что сегодня буду радоваться».

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