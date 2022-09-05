Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого шлема»

31-я ракетка мира на обыграл №12 – 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Россиянин 15-й раз в карьере првел пятисетовый матч и седьмой раз его выиграл.

Хачанов провел 14-й матч против игроков топ-20 в этом сезоне и одержал третью победу.

За счет нее россиянин впервые в карьере вышел в четвертьфинал US Open. Ранее он никогда не проходил в Нью-Йорке дальше третьего круга.

Ранее Хачанов дважды играл в четвертьфиналах «Большого шлема» – на -2019 и -2021.

За первый в карьере полуфинал ТБШ он поборется с или .

За счет выступления в Нью-Йорке Хачанов вернется в топ-30 и окажется на подступах к топ-20 рейтинга.

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