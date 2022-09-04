Карен Хачанов: «Всегда думаю, в чем могу прибавить, чтобы вернуться в топ-10. Это моя главная цель»

31-я ракетка мира рассказал, что стремится вернуться в топ-10.

«Иногда ты просто стремишься стать лучше. Но иногда сдаешь. Поэтому я не оглядываюсь в прошлое, а смотрю вперед и стремлюсь достичь своих целей. Всегда думаю о том, в чем могу прибавить, чтобы подняться в рейтинге и вернуться в топ-10. Это моя главная цель. Я каждый день работаю и ищу то, в чем могу стать лучше.

Очень важно верить в себя и свои способности. Очень важно верить в то, что ты можешь добиться успеха. Конечно, ты все равно можешь проиграть, и в этом нет ничего постыдного. Но нужно верить, что ты можешь пройти далеко и выиграть титул. Это важная часть моей игры и тенниса в целом.

И нужно сложить вместе физическую подготовку, игру, психологию. И тогда я могу прийти к своим мечтам».

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