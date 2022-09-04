Хачанов об увлечении шахматами: «У шахмат есть сходства с теннисом, потому что тактика тоже одна из самых важных вещей»

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Карен Хачанов рассказал об увлечении шахматами, которыми занимался с 11 лет.

«В шахматах нужно постоянно думать. Каждый ход открывает 100 разных комбинаций и вариантов. Все время нужно думать о тактике.

И это очень тяжелая игра. На турнирах нужно сохранять сосредоточенность по три-четыре часа, над одним ходом можно думать 30 минут. Ты ломаешь голову, и для меня это очень интересная сторона шахмат.

У шахмат есть сходства с теннисом, потому что ты всегда думаешь, какой удар использовать. В теннисе тактика тоже одна из самых важных вещей. Все зависит от того, куда ты направишь удар, с какой силой, с какой высотой, от процентов на подаче, от позиции, от приема и так далее. Я бы не сказал, что это прямо одно и то же, но сходства есть.

Я в шахматы играю так же агрессивно, как в теннис. Стараюсь быть таким же».

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