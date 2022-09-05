18-летняя Гауфф третий раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

12-я ракетка мира обыграла Чжан Шуай в четвертом круге – 7:5, 7:5. Во второй партии американка уступала 3:5 и отыграла сетбол.

18-летняя Гауфф впервые вышла в четвертьфинал US Open. На «Больших шлемах» в целом она это сделала третий раз: после -2021 и «Ролан Гаррос»-2022 (где она проиграла в финале).

На US Open она стала самой молодой четвертьфиналисткой после Мелани Уден в 2009-м.

За полуфинал американка, занимающая первое место в парном рейтинге, поборется с , выигравшей 12 матчей подряд.

В живом одиночном рейтинге WTA Гауфф поднялась на пять строчек и занимает седьмую позицию.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе