Чжан Шуай: «Не чувствую себя на 33 года – а выгляжу еще моложе. На «Уимблдоне» мне не дали мячи, сказали: «Извините, они не для юниоров»

Китаянка Чжан Шуай прокомментировала предстоящий матч против 18-летней Коко Гауфф в третьем круге .

«Она потрясающая и очень милая. И брат у нее очень милый. Когда мы играли в Майами он праздновал и кричал после каждого выигранного ею очка, но когда я смотрела, сразу замолкал. Я ему сказала: «Ничего страшного».

Они такие милые. Мы с ней играли в паре в Штутгарте, дошли до финала, постоянно вместе тренировались. Мне очень нравится ее теннис.

Мы уже несколько лет знакомы, и мне по-прежнему кажется, что ей лет 14-15. Но мне кажется, что мне 20. Я не чувствую себя на 33 – и поэтому еще играю. О возрасте я не думаю.

На на второй неделе я шла на тренировку и хотел взять корзину мячей. И мне сказали: «Извините, это мячи не для юниоров». Видите? Выгляжу я даже моложе».

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