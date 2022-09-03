Гауфф о том, как ее игра изменилась за последние полгода: «Раньше я полагалась на скорость, а теперь использую ее как оружие»

18-летняя Кори Гауфф, вышедшая во вторую неделю US Open, рассказала, как изменилась ее игра с начала сезона.

«Думаю, в январе я чересчур полагалась на свою скорость. Потому что против низкорейтинговых игроков я могла просто возвращать мяч, а с более мощными соперницами такое не проходило.

Теперь я использую скорость как оружие, а не защитный механизм – чтобы агрессивно атаковать, завершать у сетки, а не бегать из стороны в сторону при обороне. Но для этого, конечно, скорость тоже нужна, это же теннис. Ничего не поделать.

Думаю, это действительно изменило мое отношение к тому, как использовать свой атлетизм. Я больше на это не полагаюсь. Теперь я стараюсь использовать его как оружие».

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