Зверев о травме лодыжки: «Надеюсь, смогу сыграть на итоговом – даже если на уколах»
Александр Зверев оценил физическое состояние после «Мастерса» в Париже.
В полуфинале он уступил Яннику Синнеру 0:6, 1:6.
«К сожалению, лодыжка сильно опухла после матча с Медведевым (Зверев неудачно упал в конце первого сета – Спортс’’). С Синнером нет шансов, если ты не готов на 100% и не играешь в свой лучший теннис, а в нашем матче это было очевидно. Я не мог нормально двигаться и подавать, а это очень важно в матчах против Янника.
Теперь полечу в Мюнхен к врачу, который оперировал мою лодыжку, чтобы пройти лечение. Надеюсь, смогу сыграть [на итоговом] в Турине – даже если на уколах», – сказал Зверев в интервью немецкому Sky.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Sky Sport DE
