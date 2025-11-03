Зверев о травме лодыжки: «Надеюсь, смогу сыграть на итоговом – даже если на уколах»

Александр Зверев оценил физическое состояние после «Мастерса» в Париже.

В полуфинале он уступил Яннику Синнеру 0:6, 1:6.

«К сожалению, лодыжка сильно опухла после матча с Медведевым (Зверев неудачно упал в конце первого сета – Спортс’’). С Синнером нет шансов, если ты не готов на 100% и не играешь в свой лучший теннис, а в нашем матче это было очевидно. Я не мог нормально двигаться и подавать, а это очень важно в матчах против Янника.

Теперь полечу в Мюнхен к врачу, который оперировал мою лодыжку, чтобы пройти лечение. Надеюсь, смогу сыграть [на итоговом] в Турине – даже если на уколах», – сказал Зверев в интервью немецкому Sky.