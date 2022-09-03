Берреттини о болельщиках на US Open: «Мы играем 4 часа, из которых 2 ждем, пока все усядутся»

Маттео Берреттини остался недоволен поведением зрителем во время матча с Энди Марреем на US Open (6:4, 6:4, 6:7, 6:3).

После матча он сказал судье на вышке: «Это шутка. Ребята, вы должны что-то делать. Мы играем 4 часа, из которых 2 ждем, пока все усядутся».

На пресс-конференции его попросили рассказать подробнее о случившемся.

«Меня это немного отвлекало. Но мы же следим за временем, верно? После перехода судья объявляет: «Время». Мы всегда смотрим на часы, следим за таймером подачи. Потом готовы подавать, но приходится ждать еще 20-25 секунд, потому что люди никак не усядутся.

Я понимаю, что это очень большой стадион, что люди купили билеты и хотят сидеть на своих местах. Но мы должны играть без таких пауз. Если мы каждый раз будем кого-то ждать, то потеряем очень много времени.

Когда мы играем пятисетовики, матчи и без того достаточно длинные. Нам не нужно дополнительное время. К сожалению, мы ничего не можем сделать, если кто-то на трибунах падает в обморок, как это случилось сегодня и как это было на днях.

Но речь шла не об этом. Мы говорили о тех громких болельщиках, которых приходится ждать, причем не только игрокам, но и тем, кто смотрит матч у себя дома».

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