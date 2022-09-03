Маррей после поражения от Берреттини: «У меня металлическое бедро. Удивительно, что я вообще могу бороться с топ-ребятами»

Энди Маррей высказался о своей игре после поражения от Маттео Берреттини на US Open – 4:6, 4:6, 7:6, 6:3.

– У меня металлическое бедро. С ним нелегко играть, это действительно сложно. Удивительно, что я вообще могу бороться с топ-ребятами.

Горжусь, что вообще дошел до такого матча. Расстроен лишь тем, что не смог пройти дальше. Но мне напомнили, что я здесь впервые с 2016-го вышел в третий круг. Прошло шесть лет. Для меня это были трудное время. Это было очень тяжело.

Хотя это всего лишь третий круг, я горжусь теми усилиями, которые приложил, чтобы вернуться на эти позиции. Надеюсь, в будущем я пройду дальше, но сейчас я все сделал правильно.

– Можете сказать, что ощущается по-другому на корте, если сравнивать с тем, что было 5 лет назад?

– Многое осталось таким же, но, конечно, я уже не так физически готов и не способен передвигаться, как 5-6 лет назад. Это довольно очевидно, странно было бы ожидать другого.

Я думаю, если посмотреть на то, как передвигаются по корту мои ровесники Рафа и Новак, в их случае немногое изменилось за эти 5-6 лет. А я сделал несколько шагов назад. И это влияет на то, как я веду себя во время розыгрышей. Наверное, теперь уже не получается бегать за каждым мячом и принимать так, как раньше.

Но в плане ударов и всего остального сейчас меня ничего не останавливает, и в этом плане я могу делать все так же, как и раньше.

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