Берреттини два года не проигрывает на «Шлемах» раньше второй недели

Итальянец Маттео Берреттини, на обыгравший (6:4, 6:4, 6:7, 6:3), вышел во вторую неделю на шестом подряд проведенном турнире «Большого шлема».

В этом году он пропустил «Ролан Гаррос» из-за травмы и из-за ковида. Последним «Шлемом», на котором Берреттини играл и вылетел раньше второй недели, был «Ролан Гаррос»-2020.

Кроме того, итальянец четвертый раз подряд вышел в четвертый круг US Open.

За четвертьфинал он сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.

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