Берреттини два года не проигрывает на «Шлемах» раньше второй недели

Теги Энди Маррей US Open Уимблдон Маттео Берреттини Теннис

Итальянец Маттео Берреттини, на US Open обыгравший Энди Маррея (6:4, 6:4, 6:7, 6:3), вышел во вторую неделю на шестом подряд проведенном турнире «Большого шлема».

В этом году он пропустил «Ролан Гаррос» из-за травмы и «Уимблдон» из-за ковида. Последним «Шлемом», на котором Берреттини играл и вылетел раньше второй недели, был «Ролан Гаррос»-2020.

Кроме того, итальянец четвертый раз подряд вышел в четвертый круг US Open.

За четвертьфинал он сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные