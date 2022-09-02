Мугуруса о Серене на US Open: «Видно, что это последний рывок. Она полностью выкладывается»

Гарбинье Мугуруса ответила, удивляет ли ее игра Серены Уильямс на прощальном US Open.

«Да, я видела оба матча. Знаете, я ничуть не удивлена. Она играет так, как всегда играла: сильно, мощно, это ее теннис. Я вообще не удивлена. Она собирается в нужный момент.

Видно, что это последний рывок. Она полностью выкладывается».

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