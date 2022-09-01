Томлянович о том, что сыграет с Сереной: «У нее аура, как у Роджера и Рафы»

46-я ракетка мира высказалась о наследии . Они встретятся друг с другом в третьем круге .

«Она изменила спорт, теннис, но еще и сделала просто невероятное для спортсменок по всему миру.

Она проложила путь для многих, вдохновила меня идти к мечте. Даже, например, ее долгая карьера. Я сейчас на том этапе, когда тебя называют возрастной. Она от этого избавилась, в ее лексиконе даже нет слова «возрастная». Я ей за это очень благодарна.

Она ни на кого не похожа. У нее аура, как у Роджера и Рафы – и вполне заслуженно. Я всегда радуюсь, когда она со мной здоровается (улыбается). Я смотрю на нее как фанатка, но в пятницу не буду фанаткой. Серена есть Серена.

Мы тусовались после бала Met Gala в прошлом году. Она была такая классная за пределами корта, такая простая. Не знаю, было круто это увидеть».

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