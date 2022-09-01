Серена о том, может ли выиграть US Open: «Не могу так далеко заглядывать. Мне будет трудно подготовиться к каждой сопернице»

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23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс ответила на вопрос, может ли выиграть US Open.

– Не могу так далеко заглядывать. Я здесь веселюсь и получаю удовольствие. Если честно, за последнее время у меня было столько сложных матчей, что мне будет трудно подготовиться к каждой сопернице. Справиться с этими моментами.

– Следующая соперница – Айла Томлянович. Она говорила, что хотела сыграть с вами, пока вы не закончили карьеру. Что думаете об этом матче?

– Это здорово. Она играет на высоких оборотах, и я много смотрела ее матчи. Видела, как она играла неделю или полторы назад.

Да, она преодолела много травм, и я это уважаю. Я думаю, будет хороший матч.

Но вы спрашивали не об этом. Вы спросили о том, что она хочет со мной сыграть. Думаю, это здорово. Как я уже сказала, я должна быть готова к каждому матчу.

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