Медведев о том, как смотрел матч Серены: «Старался сохранять спокойствие. Но это был безумный матч, и это безумие, что она обыграла вторую ракетку мира»

рассказал, смотрел ли матч во втором круге и болел ли за американку. Она обыграла вторую ракетку мира , и Медведев играл после этого.

«Думаю, все хотят, чтобы Серена победила.

Я старался беречь силы, так что смотрел матч по телевизору и пытался сохранять спокойствие. Но это был безумный матч, и это безумие, что она обыграла вторую ракетку мира.

Она способна на что угодно».

На послематчевой пресс-конференции Медведев прокомментировал то, как за Серену болеет стадион.

«Когда ты в подтрибунном помещении, то не слышишь, что творится. Но потом я вышел на улицу разминаться, и мы такие: «Ого, что происходит?»

По шуму было понятно, как кончался каждый розыгрыш. Если тишина – его выиграла соперница. Если гром – очко выиграла Серена. Легко следить за счетом.

Это потрясающе. Не уверен, что когда-нибудь такое видел».

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