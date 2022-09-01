Медведев о том, как смотрел матч Серены: «Старался сохранять спокойствие. Но это был безумный матч, и это безумие, что она обыграла вторую ракетку мира»

Даниил Медведев рассказал, смотрел ли матч Серены Уильямс во втором круге US Open и болел ли за американку. Она обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт, и Медведев играл после этого.
«Думаю, все хотят, чтобы Серена победила.
Я старался беречь силы, так что смотрел матч по телевизору и пытался сохранять спокойствие. Но это был безумный матч, и это безумие, что она обыграла вторую ракетку мира.
Она способна на что угодно».
На послематчевой пресс-конференции Медведев прокомментировал то, как за Серену болеет стадион.
«Когда ты в подтрибунном помещении, то не слышишь, что творится. Но потом я вышел на улицу разминаться, и мы такие: «Ого, что происходит?»
По шуму было понятно, как кончался каждый розыгрыш. Если тишина – его выиграла соперница. Если гром – очко выиграла Серена. Легко следить за счетом.
Это потрясающе. Не уверен, что когда-нибудь такое видел».
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