Надаль о том, что уступал Фоньини 2:6, 2:4: «Это был один из худших стартов в моей карьере. Но это часть игры. Нужно оставаться скромным, принимать ситуацию»

прокомментировал то, что отыграл сет и брейк у . Во втором круге он уступал 2:6, 2:4, но в итоге выиграл 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

«Уступая сет и брейк, я просто старался играть немного лучше. Играть хуже было сложно. Так что я просто старался почувствовать свою игру, подержать мяч в корте и войти в матч. Потому что полтора часа я не боролся.

Это был один из худших стартов в моей карьере. Но это часть игры. Нужно оставаться скромным, принимать ситуацию. Последний месяц был непростым, так что подобные вещи возможны.

Теперь у меня есть еще одна возможность. Я еще жив после такого матча, и для меня это очень важно.

Я с самого начала играл агрессивно, но не попадал. Чтобы атаковать, мне нужно было поймать ритм, поэтому я поиграл через середину и без риска, чтобы попадать в корт три-четыре удара подряд. И потом уже можно добавлять агрессии.

Такие дни случаются – надеюсь, не очень часто. Но нужно сохранять положительный настрой и не расстраиваться – потому что иначе ты не найдешь решения.

Матч длинный, и я надеялся, что начну чувствовать себя лучше. Мне повезло, что во втором сете Фабио допустил несколько ошибок, мне удалось его выиграть. И потом ситуация немного нормализовалась.

Но это был плохой матч».

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