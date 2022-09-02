Надаль о том, что рассек себе нос: «Сначала я подумал, что сломал нос, было очень больно. И появилось ощущение, что я как будто выпал из мира»

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что ударил себя по лицу ракеткой во втором круге US Open против Фабио Фоньини.
– Рафа, самое главное – ты в порядке?
– Сначала немного кружилась голова, было немного больно. Но все в порядке.
– Ты раньше так когда-нибудь делал?
– Клюшкой для гольфа, но не теннисной ракеткой, – усмехнулся Надаль в интервью на корте.
На послематчей пресс-конференции он добавил: «Не надо раздувать из этого историю. Просто получился сильный удар. Сначала я подумал, что сломал нос, было очень больно. И появилось ощущение, что я как будто выпал из мира.
Сейчас кажется, что нос не сломан. Я пока не знаю. Но он распухает.
В каком-то смысле я это заслужил за то, как плохо играл (смеется). Нет, я шучу.
Иногда так бывает».
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