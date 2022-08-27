Радукану о состоянии перед защитой титула на US Open: «Есть мозоли, кое-что болит. Но особых опасений нет»

Действующая чемпионка US Open Эмма Радукану высказалась о своем состоянии перед защитой титула. На пресс-конференции ее спросили, почему она несколько раз прерывала тренировку и связано ли это с травмой.

– На сегодняшней тренировке беспокоила пара мелочей, есть мозоли, кое-что болит. Просто один из тех странных дней, когда, не знаю, чувствуешь себя немного не в своей тарелке.

Не могу объяснить, если честно. Уверена, у каждого в этой комнате был такой день. Ничего не поделаешь.

– Просто уточню: у вас есть опасения по поводу следующей недели?

– Нет, особых опасений нет.

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