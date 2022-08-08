Эмма Радукану: «Я многому научилась за последний год. Когда US Open закончится, все будет хорошо»

Эмма Радукану рассказала, что думает о своей карьере спустя почти год после победы на US Open.

«Конечно, я должна быть благодарна судьбе за то, что пробилась в таком молодом возрасте, за то, что занимаюсь любимым делом и добилась успеха намного раньше, чем могла себе представить. В этом смысле я очень собой горжусь.

Но это был тяжелый год. Я прошла через множество испытаний. Но, если честно, я многому научилась. Думаю, когда US Open закончится, все будет хорошо. Я смогу двигаться дальше и начать все сначала.

Было бы неплохо извлечь уроки из этого года и начать все с чистого листа».

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