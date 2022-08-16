Эмма Радукану: «Я знаю, что способна на то, чего никому не удавалось. Я выиграла US Open из квалификации, так что могу снова начать с нуля»

19-летняя рассказала, нервничает ли перед защитой титула на US Open.

«Я уже сбилась со счета, сколько раз меня об этом спрашивали. Если потеряю 2000 очков, то потеряю. Снова начну с низов. Я знаю, что способна на то, чего никому не удавалось. Я выиграла US Open из квалификации, так что могу снова начать с нуля. Я не боюсь.

Мне нужно пройти некоторые этапы развития, потому что я их действительно пропустила. С мелких турниров я сразу перешла к победе на US Open».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе