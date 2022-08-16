Эмма Радукану: «Я знаю, что способна на то, чего никому не удавалось. Я выиграла US Open из квалификации, так что могу снова начать с нуля»

19-летняя Эмма Радукану рассказала, нервничает ли перед защитой титула на US Open.
«Я уже сбилась со счета, сколько раз меня об этом спрашивали. Если потеряю 2000 очков, то потеряю. Снова начну с низов. Я знаю, что способна на то, чего никому не удавалось. Я выиграла US Open из квалификации, так что могу снова начать с нуля. Я не боюсь.
Мне нужно пройти некоторые этапы развития, потому что я их действительно пропустила. С мелких турниров ITF я сразу перешла к победе на US Open».
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