Радукану о нестабильности после победы на ТБШ: «В этом году соперницы играют намного лучше. Я пересматривала матчи с US Open, и там мне дарили много подарков»

13-я ракетка мира ответила, как оценивает свою победу на прошлом .

«На US Open я показала очень хороший теннис. На той неделе я заиграла свободно. Я получала удовольствие, например, воспринимала ошибки почти как что-то хорошее, типа, здорово, ты не боишься рисковать. Это принесло больше пользы, чем вреда.

Но еще, если честно, в этом году мои соперницы играют намного лучше. Я пересматривала матчи с US Open, и там мне дарили много подарков, или соперницы немного зажимались.

Так что в этом году я прибавила как игрок. Да, конечно, я показала отличный результат, но играла совершенно свободно и сейчас заново обретаю эту свободу».

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