Елена Рыбакина: «Жаль, но я не чувствую себя чемпионкой «Уимблдона». Не думаю, что это справедливо»

Елена Рыбакина рассказала, как изменилась ее жизнь после победы на «Уимблдоне».

– Как я уже говорила, так много всего происходит. Конечно, после «Уимблдона» для меня все было в новинку.

Теперь, оглядываясь назад на эти несколько недель, я бы сказала, что для меня это большое достижение. Конечно, я очень горжусь своей командой. Однако это не лучший опыт в моей жизни.

Думаю, это проблема структуры тура. Честно говоря, у нас слабое руководство, ведь столько всего происходит. Я мечтала выиграть «Уимблдон». Жаль, но я не чувствую себя чемпионкой.

Возможно, мне нужно время, чтобы все осознать, но играя турнир за турниром, именно это я и чувствую.

– Почему вы не чувствуете себя чемпионкой «Уимблдона»? Из-за календаря? Очков?

– Да, конечно, из-за всего вокруг. Что касается очков, не думаю, что это было справедливо. Конечно, мы не можем это изменить. Решение приняли заранее, об этом ничего не говорили.

Нечестно, когда ты знаешь, что с сегодняшнего дня ты вторая в гонке, но в ней по сути не участвуешь. Я говорю не только о себе, многие игроки платят за все эти решения.

Можно стать №1, расслабиться и в конце концов забыть, каким сложным был путь на вершину. Но я была лишена этого чувства, потому что не стала №2. Совсем другие ощущения, когда ты в топ-10, топ-20. И такая победа на «Уимблдоне» дает другие эмоции.

Это не то же самое, что быть №5 или №4. Я, как чемпионка «Уимблдона», должна чувствовать, что теперь внимание на мне, что я хорошо играю. Но, например, в Цинциннати я играла с большой чемпионкой Мугурусой, и нас поставили на Корт №4. Это вызывает у меня вопросы. Не думаю, что это справедливо.

Если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки, Рыбакина стала бы №6

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