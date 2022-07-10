Если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки, Рыбакина стала бы №6, а Халеп вернулась в топ-10

Опубликован неофициальный рейтинг , в котором учтены очки, которые теннисистки могли бы заработать на .

В этом году WTA и лишили «Большой шлем» очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.

В обоих рейтингах лидирует Ига Швентек.

Чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина стала бы шестой ракеткой мира, финалистка Онс Жабер сохранила бы вторую позицию.

Полуфиналистка Симона Халеп вернулась бы в топ-10, полуфиналистка обновила бы личный рекорд.

В скобках указан официальный рейтинг на следующей неделе.

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