Если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки, Рыбакина стала бы №6, а Халеп вернулась в топ-10

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Опубликован неофициальный рейтинг WTA, в котором учтены очки, которые теннисистки могли бы заработать на «Уимблдоне».

В этом году WTA и ATP лишили «Большой шлем» очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.

В обоих рейтингах лидирует Ига Швентек.

Чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина стала бы шестой ракеткой мира, финалистка Онс Жабер сохранила бы вторую позицию.

Полуфиналистка Симона Халеп вернулась бы в топ-10, полуфиналистка Татьяна Мария обновила бы личный рекорд.

В скобках указан официальный рейтинг на следующей неделе.

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8466
2 (5) Онс Жабер (Тунис) 5310
3 (2) Анетт Контавейт (Эстония) 4396
4 (3)

Мария Саккари (Греция)

 4320
5 (4) Паула Бадоса (Испания) 4270
6 (23) Елена Рыбакина (Казахстан) 3805
7 (6) Арина Соболенко (Беларусь) 3267
8 (8) Джессика Пегула (США) 3217
9 (7) Даниэль Коллинс (США) 3141
10 (17) Симона Халеп (Румыния) 3095
12 (10) Эмма Радукану (Великобритания) 2787
15 (12) Дарья Касаткина (Россия) 2635
17 (15) Каролина Плишкова (Чехия) 2547
21 (19) Вероника Кудерметова (Россия) 2090
30 (29) Екатерина Александрова (Россия) 1691
34 (98) Татьяна Мария (Германия) 1434
38 (48) Каролин Гарсия (Франция) 1365
39 (61) Мари Бузкова (Чехия) 1361
60 (109) Юле Нимайер (Германия) 1032
62 (56) Людмила Самсонова (Россия) 1000
66 (60) Варвара Грачева (Россия) 934
83 (73) Анна Калинская (Россия) 811
84 (114) Армони Тан (Франция) 807
89 (118) Хизер Уотсон (Великобритания) 786

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