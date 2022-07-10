Если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки, Рыбакина стала бы №6, а Халеп вернулась в топ-10

Опубликован неофициальный рейтинг WTA, в котором учтены очки, которые теннисистки могли бы заработать на «Уимблдоне».
В этом году WTA и ATP лишили «Большой шлем» очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.
В обоих рейтингах лидирует Ига Швентек.
Чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина стала бы шестой ракеткой мира, финалистка Онс Жабер сохранила бы вторую позицию.
Полуфиналистка Симона Халеп вернулась бы в топ-10, полуфиналистка Татьяна Мария обновила бы личный рекорд.
В скобках указан официальный рейтинг на следующей неделе.
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8466
|2 (5)
|Онс Жабер (Тунис)
|5310
|3 (2)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|4396
|4 (3)
|
Мария Саккари (Греция)
|4320
|5 (4)
|Паула Бадоса (Испания)
|4270
|6 (23)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3805
|7 (6)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|3267
|8 (8)
|Джессика Пегула (США)
|3217
|9 (7)
|Даниэль Коллинс (США)
|3141
|10 (17)
|Симона Халеп (Румыния)
|3095
|12 (10)
|Эмма Радукану (Великобритания)
|2787
|15 (12)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2635
|17 (15)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|2547
|21 (19)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2090
|30 (29)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1691
|34 (98)
|Татьяна Мария (Германия)
|1434
|38 (48)
|Каролин Гарсия (Франция)
|1365
|39 (61)
|Мари Бузкова (Чехия)
|1361
|60 (109)
|Юле Нимайер (Германия)
|1032
|62 (56)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1000
|66 (60)
|Варвара Грачева (Россия)
|934
|83 (73)
|Анна Калинская (Россия)
|811
|84 (114)
|Армони Тан (Франция)
|807
|89 (118)
|Хизер Уотсон (Великобритания)
|786
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе