Отец Рыбакиной о том, может ли Елена стать №1: «Сейчас она лучше всех подает, но пока это ни о чем не говорит. Нужно допускать меньше невынужденных»

Отец Елены Рыбакиной Андрей рассказал, кто из игроков поздравил его дочь с победой на «Уимблдоне».

– Рыбакина – второй человек после Шараповой из стран бывшего СССР, который выиграл «Уимблдон» в одиночном разряде. Нет ли у вас желания, чтобы Лена стала такой же знаменитой, как Мария, и за пределами корта?

– Специально такой цели не стоит. Если так сложится – хорошо, но никто не сходит по этому поводу с ума. Быть селебрити – это дополнительная работа и достаточно тяжелая ноша, и Лена это прекрасно понимает. Пока что она думает о другом – ей мешают все подводные течения, нужно четко определиться с людьми, которые будут у нас в команде и готовы идти дальше.

– Кто из коллег Лены по WTA-туру поздравил ее с выигранным «Уимблдоном»?

– Точно помню, что Вероника Кудерметова. Но это же Лене шли поздравления, а не мне – она точнее ответит. Она старается ни с кем не конфликтовать, со многими в хороших отношениях. Во время подготовки к североамериканской серии турниров она пересеклась с испанкой Мугурусой – тренировались вместе. В первый день она Лену не поздравила – может, забыла. А во второй день подошла и сказала теплые слова.

Был такой момент, которым дочь с нами делилась. Когда она вошла в топ-100, некоторые девочки – но не российские – отнеслись к этому с большой ревностью. Когда она шла в топ-200, топ-300, общались с ней прекрасно, но как до сотни дошло – по-другому на нее даже смотреть начали. Хотел бы, чтобы саму Лену успех как человека не поменял.

– Считаете, для нее достижимо стать первой ракеткой мира?

– На сегодняшний момент она лучше всех подает, но пока это ни о чем не говорит. Если к этой подаче добавится то, что она будет делать намного меньше невынужденных ошибок, то за первое место побороться можно. Цель такая есть. И мы в это верим, – цитирует Рыбакина «Спорт-Экспресс».

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