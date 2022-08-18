Отец Рыбакиной о том, как отреагировал на победу дочери на «Уимблдоне»: «Честно скажу, плакал как девчонка. И не я один»

Отец Елены Рыбакиной Андрей рассказал, как отреагировал на победу дочки в финале «Уимблдона».

– Она на пресс-конференции в Лондоне расплакалась, когда ее спросили об отсутствующих на финале родителях.

– Конечно, она хотела, чтобы мы были на финале. Но так сложились обстоятельства, что не получилось. Ничего страшного, с ней была старшая сестра. Причем, повторяю, я удивился, что она в плане поддержки оказалась не хуже мамы с папой.

– Что почувствовали, когда финал «Уимблдона» против Онс Жабер закончился победой вашей дочери?

– Честно скажу, плакал как девчонка. И не я один. Когда она играла каждый матч на турнире, после первого же удара забывал, какая это стадия, и просто смотрел за каждым мячом. И когда она вышла на финал, – не думал, что это финал. А ощущения – мы верили, ждали, и это случилось! Предпосылки к тому, что она может выиграть крупный турнир, были, – цитирует Рыбакина «Спорт-Экспресс».

Победив на «Уимблдоне», Рыбакина просто выдохнула. О ее невозмутимости уже делают мемы

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