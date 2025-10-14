  • Спортс
0

Андрей Чесноков: «Александрова заслуженно попала в топ-10. Она проводит лучший сезон в карьере»

Андрей Чесноков назвал заслуженным дебют Екатерины Александровой в топ-10.

«Александрова заслуженно попала в топ-10. Она проводит очень хороший сезон, наверное, лучший в карьере. Для любого игрока попадание в десятку – это важное событие, я очень за нее рад», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
