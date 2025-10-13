Сын Борга впервые с 2023-го прошел круг в основе турнира ATP
633-я ракетка мира Лео Борг вышел во второй круг турнира ATP 250 в Стокгольме.
Он обыграл №140 Себастьяна Офнера – 6:3, 6:4.
22-летний швед впервые обыграл соперника из топ-150. Для него это вторая победа на уровне ATP в карьере. Первая была одержана над Элиасом Имером в Баштаде в 2023 году.
Офнер проиграл девятый матч подряд.
За выход в четвертьфинал в Стокгольме сын Бьорна Борга поборется с третьим сеяным Денисом Шаповаловым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
