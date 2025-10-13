Сын Борга впервые с 2023-го прошел круг в основе турнира ATP

633-я ракетка мира Лео Борг вышел во второй круг турнира ATP 250 в Стокгольме.

Он обыграл №140 Себастьяна Офнера – 6:3, 6:4.

22-летний швед впервые обыграл соперника из топ-150. Для него это вторая победа на уровне ATP в карьере. Первая была одержана над Элиасом Имером в Баштаде в 2023 году.

Офнер проиграл девятый матч подряд.

За выход в четвертьфинал в Стокгольме сын Бьорна Борга поборется с третьим сеяным Денисом Шаповаловым .