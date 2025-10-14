Де Минаур о травме бедра: «У меня все еще очень сильно болит бедро. Нужно как можно быстрее сделать снимок, чтобы понять, что происходит»

Седьмая ракетка мира Алекс де Минаур рассказал, что его беспокоит травма бедра.

Австралиец снялся с выставочного турнира UTS в Гонконге.

«У меня все еще очень сильно болит бедро. Это травма бедра, которую я получил в прошлом году на «Уимблдоне» (разрыв хряща, который связан с приводящей мышцей) и которая надолго меня тогда выбила. Поэтому я не могу рисковать. В прошлом году я выпал почти на три или четыре месяца, и оставшийся сезон играл с болью. Сейчас появились тревожные звоночки, и мне надо убедиться, что все в порядке. Я не хочу тех же проблем, которые были у меня в прошлом году. Надо поступить разумно и позаботиться об организме.

[Я начал чувствовать боль] в конце турнира в Пекине. У меня случилось обострение, и в Шанхае я играл на обезболивающих, чтобы показать наилучший результат. Конечно, я чувствовал, что что-то не так. Я надеялся, что [боль появилась] от какого-то неудачного движения и что через пару дней все станет лучше. Но матчи шли, ничего не менялось, поэтому сейчас мне нужно как можно быстрее сделать снимок, чтобы понять, что происходит.

Мне нужно понять, что это за проблема и почему я все еще испытываю боль. Как только мы поговорим с командой и врачами, мы сможем понять, какой у нас план на оставшийся сезон. Сейчас много вопросов и неуверенности, так что мне надо сделать небольшую паузу и просто наблюдать.

Конечно, моя цель сейчас подготовиться к итоговому турниру ATP».

Де Минаур сейчас идет седьмым в чемпионской гонке.