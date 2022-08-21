Медведев сделал 11 двойных в матче с Циципасом. В трехсетовом формате у него только в двух матчах было больше

допустил 11 двойных ошибок в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати против – 6:7, 6:3, 3:6. В третьем сете при счете 2:3 россиянин отдал свою подачу, четыре из пяти очков проиграв двойными ошибками.

В трехсетовом формате было всего два матча, в которых Медведев сделал больше двойных: в 2017-м против в Уинстон-Сейлеме и в 2021-м на Cup против . В обоих матчах он сделал по 13.

В этом году Медведев делает в среднем 3,85 двойной ошибки за матч (177 в 46 матчах). В прошлом году было 2,99 (277 в 76).

Медведеву навредили фейерверки. Вместе с тактикой Циципаса и бедой на подаче привели к поражению в Цинциннати

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе