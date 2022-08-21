Циципас второй раз обыграл №1 в мире, третий раз в сезоне вышел в финал «Мастерса» и вернется в топ-5

обыграл первую ракетку мира в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати – 7:6, 3:6, 6:3. Это был 10-й матч между греком и россиянином, и Циципас одержал третью победу.

Грек второй раз в карьере победил первую ракетку мира (первый был в Шанхае-2019 против ). Всего он одержал 28-ю победу над игроком топ-10 при 36 поражениях.

Циципас третий раз в этом сезоне вышел в финал «Мастерса» (взял титул в Монте-Карло и проиграл Джоковичу в Риме). Всего для него это будет шестой финал на турнирах такой категории и второй – на харде (после Монреаля-2018).

За 10-й титул в карьере и третий в этом сезоне грек поборется с . В личных встречах счет 1:1, и на US Open-2020 хорват отыграл у Циципаса пять матчболов.

За счет выхода в финал грек поднимется на пятую строчку рейтинга, а если возьмет титул – на четвертую.

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