Медведев проиграл последние четыре матча против топ-10

Первая ракетка мира в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати проиграл №7 – 6:7, 6:3, 3:6.

Для россиянина это четвертое подряд поражение в матчах с игроками топ-10: на и в Акапулько он уступил Рафаэлю Надалю, в Майами – , а теперь Циципасу.

Это самая длинная серия поражений Медведева против топ-10 с 2019-2020 годов, когда он проиграл пять матчей подряд.

В этом сезоне баланс Медведева с десяткой составляет 3:4, а в целом по карьере – 29:28.

Медведеву навредили фейерверки. Вместе с тактикой Циципаса и бедой на подаче привели к поражению в Цинциннати

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