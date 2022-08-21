Медведев проиграл последние четыре матча против топ-10

Теги Рафаэль Надаль ATP Western & Southern Open Даниил Медведев Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Теннис

Первая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати проиграл №7 Стефаносу Циципасу – 6:7, 6:3, 3:6.

Для россиянина это четвертое подряд поражение в матчах с игроками топ-10: на Australian Open и в Акапулько он уступил Рафаэлю Надалю, в Майами – Хуберту Хуркачу, а теперь Циципасу.

Это самая длинная серия поражений Медведева против топ-10 с 2019-2020 годов, когда он проиграл пять матчей подряд.

В этом сезоне баланс Медведева с десяткой составляет 3:4, а в целом по карьере – 29:28.

Медведеву навредили фейерверки. Вместе с тактикой Циципаса и бедой на подаче привели к поражению в Цинциннати

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